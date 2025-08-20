Макрона обвинили в антисемитизме

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности признать Палестину как государство на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН разжигает антисемитизм. Такое мнение высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Politico.

Свое мнение израильский премьер высказал в письме, направленном французскому лидеру.

«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», — приводит слова Нетаньяху издание.

Израильский премьер также заявил об «антисемитских инцидентах», происходивших во Франции в последние месяцы. Он отметил, что эти события связаны с политикой Франции по отношению к Израилю.

24 июля президент Франции заявил, что власти страны намерены официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. По его словам, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Комментируя ситуацию, министр юстиции Израиля Ярив Левин назвал решение Эммануэля Макрона «черным пятном» в истории Франции и прямой поддержкой терроризма.

Ранее Песков прокомментировал планы Франции признать независимость Палестины.