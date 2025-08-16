Путин заявил, что у РФ и США много интересных направлений для совместной работы

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин: у России и США много интересных направлений для совместной работы
Jeenah Moon/Reuters

У России и США много интересных направлений для совместной работы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы», — подчеркнул он.

Глава государства также надеется на взаимодействие двух стран в Арктике и на возобновление межрегиональных контактов между российским Дальним Востоком и западным побережьем США.

Кроме того, Путин выразил благодарность американскому коллеге за доверительный тон, преобладавший в ходе их беседы. По его словам, Трамп проявляет искреннюю заботу о благополучии своей страны, однако также понимает, что у России есть собственные национальные интересы.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее CNN сравнил самолеты Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
