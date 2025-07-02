В МИД РФ заявили о важности дружбы России и Азербайджана

Для РФ и Азербайджана чрезвычайно важны отношения дружбы, но есть те, кто хочет их испортить, и они должны хорошо об этом подумать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Немало тех, кто хочет на этом просто «нагреть руки», пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов, действительно отношения дружбы чрезвычайно важны», — подчеркнула Захарова.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

Двое задержанных скончались — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. В СК заявили, что один из них умер в результате сердечной недостаточности, а причины смерти второго пока устанавливаются.

СМИ Азербайджана сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото гематом на телах свидетелей по тому же делу.

Следствие считает, что задержанные причастны к убийству Юниса Пашаева в мае 2001 года возле кафе «Каспий» (оно принадлежит семье Сафаровых), к покушению на убийство Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджана Гаджиева И.Б.о. Мотивом всех убийств СК назвал раздел сфер влияния в бизнесе.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

29 июня делегация депутатов Национального собрания страны отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. В тот же день Баку отменил все ближайшие российские концерты, фестивали, спектакли и выставки в Азербайджане.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о решениях, принятых Азербайджаном.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Также азербайджанские СМИ сообщили, что силовики ликвидировали две организованные преступные группы (ОПГ) с участием россиян. На опубликованных азербайджанской стороной кадрах видео некоторые из задержанных выглядят избитыми.

Ранее в МИД РФ назвали возможную причину претензий Баку к Sputnik.