В МИД России назвали возможную причину претензий Баку к Sputnik

МИД РФ: меры Баку в отношении Sputnik продиктованы не претензиями к их работе

Меры властей Азербайджана в отношении «Sputnik Азербайджан» сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, никогда никаких претензий к этому СМИ ни по форме, ни по содержанию у Баку не было.

«Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений, опять же, вчера было заявлено об этом послу», — отметила Захарова.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В издании отметили, что официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало.

В российском МИД заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в ООН сделали заявление о конфликте России и Азербайджана.