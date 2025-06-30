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В Кремле прокомментировали отмену культурных мероприятий Азербайджаном

Песков: Россия заинтересована в добрых отношениях с Азербайджаном
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Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Азербайджан отменил связанные с РФ культурные мероприятия.

«Мы искреннее сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной таких демаршей», — заявил он.

По его словам, все, что связано с работой правоохранительных органов, не может быть и не должно являться поводом для подобной реакции.

«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать добрые отношения с Азербайджаном», — отметил Песков.

Также он добавил, что в повестке дня президента РФ Владимира Путина нет разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, при этом, если потребуется, такой разговор может быть организован в сжатые сроки.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Заявление было сделано после того, как СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Азербайджан отреагировал на критику диаспоры в России.

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