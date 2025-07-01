Задержанные в Азербайджане россияне выглядят на видео избитыми

Опубликовано видео с гражданами РФ, которых задержали в Азербайджане

Появилось видео с россиянами, задержанными в Азербайджане. Его публикует издание Report.

На кадрах видно, как задержанные гуськом идут на камеру, после их ведут в служебную машину. Некоторые из граждан РФ выглядят избитыми.

До этого портал Report.az сообщил, что в Баку ликвидировали две организованные преступные группы (ОПГ) с участием россиян, подозреваемые в транзите наркотиков из Ирана, интернет-торговле и кибермошенничестве. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по факту противоправных действий указанных лиц.

30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

МИД Азербайджана подтвердил информацию о задержании сотрудников СМИ, но детали не уточнил. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание журналистов РФ в Азербайджане.