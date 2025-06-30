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МИД: дипломатов РФ в Азербайджане не допускают до российских журналистов

Захарова: Азербайджан не допускает дипломатов РФ до российских журналистов
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российских дипломатов в Азербайджане не допускают до журналистов РФ без объяснения причин. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Москва проинформировала об этой ситуации МИД и силовые структуры Азербайджана, но ответа не последовало, рассказала дипломат.

«Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами, российскими гражданами. Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают», — сказала Захарова.

До этого Vesti.az писало о проведении о проведении правоохранительными органами Азербайджана операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Издание отмечает, что агентство фактически продолжало работу в Баку, несмотря на приостановку деятельности властями ранее в этом году.

Министерство внутренних дел Азербайджана заявило о проведении «операции» в офисе агентства. Ее детали ведомство не уточнило.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.

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