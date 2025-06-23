На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана

Политолог Лукьянов: не стоит ждать масштабных итогов от встречи Путина и Арагчи
close
Сергей Карпухин/РИА Новости

Не стоит ждать масштабных итогов от переговоров президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Стороны сейчас стараются уходить от категоричных заявлений и действий. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Тегеран прощупывает ситуацию на предмет условий деэскалации, понимая, что удары США и Израиля опустошат Иран. Сейчас обстановка накалена, сродни суду, где «все сказанное может быть использовано против вас». Поэтому, думаю, беседа Путина с Арагчи пройдет в общем ключе, без конкретных заявлений и сиюминутных итогов», — спрогнозировал эксперт.

При этом он допустил, что поддержка Ирана со стороны России в ООН может осложнить переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

23 июня Путин во время встречи с Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий. Глава государства также подчеркнул, что позиция Москвы касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке хорошо известна и была отражена в заявлении МИД России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт на Ближнем Востоке, ударив по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

Ранее Путин сообщил об «очень опасной черте», к которой подошел мир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами