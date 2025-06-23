Эксперт спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана

Не стоит ждать масштабных итогов от переговоров президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Стороны сейчас стараются уходить от категоричных заявлений и действий. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Тегеран прощупывает ситуацию на предмет условий деэскалации, понимая, что удары США и Израиля опустошат Иран. Сейчас обстановка накалена, сродни суду, где «все сказанное может быть использовано против вас». Поэтому, думаю, беседа Путина с Арагчи пройдет в общем ключе, без конкретных заявлений и сиюминутных итогов», — спрогнозировал эксперт.

При этом он допустил, что поддержка Ирана со стороны России в ООН может осложнить переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

23 июня Путин во время встречи с Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий. Глава государства также подчеркнул, что позиция Москвы касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке хорошо известна и была отражена в заявлении МИД России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт на Ближнем Востоке, ударив по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

Ранее Путин сообщил об «очень опасной черте», к которой подошел мир.