«Предпринимаем усилия»: Путин пообещал помочь иранскому народу

Президент России Владимир Путин на фоне ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам встретился в Кремле с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. С российской стороны во встрече также участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник российского лидера Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России Игорь Костюков, а с иранской — посол Исламской Республики в России Казем Джалали и замглавы МИД Казем Гарибабади.
Путин обратил внимание на то, что Аракчи прибыл в Россию в период резкого обострения ситуации в ближневосточном регионе. Он заявил, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой оснований и оправданий. По словам Путина, нужно «вместе подумать над тем, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации».
«У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», — обратился Путин к иранскому министру.
Он добавил, что уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская Республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Арагчи оценил помощь России в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».
Затем глава МИД Ирана затронул тему ударов Израиля и США по территории республики.
«Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну — и наша защита носит легитимный характер», — сказал он.
Аракчи поблагодарил Москву за осуждение «агрессивных действий» и подчеркнул, что Россия сегодня находится «на правильной стороне истории и международного права».
О конкретных договоренностях России и Ирана Кремль пока не сообщил.
«Определенные ожидания»
Незадолго до встречи Путина и Аракчи официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи напомнил, что между Москвой и Тегераном заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, Иран ждет, что Россия сыграет свою роль на Ближнем Востоке.
«У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона», — отметил дипломат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заверил, что Москва готова оказать помощь Тегерану.
«Все зависит от того, что необходимо Ирану. Мы предложили наши посреднические усилия. Это конкретно. Мы заявили о своей позиции», — рассказал он.
На вопрос, готова ли Россия вооружать Иран, включая в пакеты военной помощи зенитные ракетные комплексы С300 и С400, представитель Кремля ответил, что «все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и иранские друзья».
Письмо с просьбой о поддержке
По информации агентства Reuters, Аракчи планировал вручить Путину письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой оказать помощь республике.
«Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен был передать письмо Хаменеи Путину с просьбой о поддержке», — отметил неназванный источник издания.
По данным агентства, Иран «пока не впечатлен» поддержкой России и хочет, чтобы Москва «сделала больше». Источники Reuters не уточнили, какую помощь хотел получить Тегеран.
Песков при этом заявил, что министр на встречу с российским лидером «пришел без письма».
20 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия не стремится к посредничеству в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, но предлагает свои идеи.
«Мы свою позицию излагаем как одной, так и другой стороне. Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае, хочу даже обратить на это внимание, не стремимся к посредничеству: мы просто предлагаем идеи», — подчеркнул он.