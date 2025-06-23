«Предпринимаем усилия»: Путин пообещал помочь иранскому народу

Владимир Путин на фоне американо-израильских атак на Иран встретился с главой МИД Исламской Республики. Он заверил, что Россия считает «неспровоцированную агрессию» против Тегерана недопустимой, и пообещал «оказать содействие иранскому народу». Ни о каких конкретных договоренностях пока не сообщалось. Незадолго до встречи МИД Ирана выразил надежду на то, что РФ «сыграет свою роль» в конфликте на Ближнем Востоке, а Reuters сообщало, что иранский министр привез Путину письмо от аятоллы Али Хаменеи с просьбой о помощи — в Кремле при этом заявили, что послания не было.

Президент России Владимир Путин на фоне ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам встретился в Кремле с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. С российской стороны во встрече также участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник российского лидера Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России Игорь Костюков, а с иранской — посол Исламской Республики в России Казем Джалали и замглавы МИД Казем Гарибабади.

Путин обратил внимание на то, что Аракчи прибыл в Россию в период резкого обострения ситуации в ближневосточном регионе. Он заявил, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой оснований и оправданий . По словам Путина, нужно «вместе подумать над тем, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации».

«У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», — обратился Путин к иранскому министру.

Он добавил, что уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская Республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности . Также Арагчи оценил помощь России в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».

Затем глава МИД Ирана затронул тему ударов Израиля и США по территории республики.

«Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну — и наша защита носит легитимный характер», — сказал он.

Аракчи поблагодарил Москву за осуждение «агрессивных действий» и подчеркнул, что Россия сегодня находится «на правильной стороне истории и международного права» .

О конкретных договоренностях России и Ирана Кремль пока не сообщил.

«Определенные ожидания»

Незадолго до встречи Путина и Аракчи официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи напомнил, что между Москвой и Тегераном заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, Иран ждет, что Россия сыграет свою роль на Ближнем Востоке .

«У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона», — отметил дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заверил, что Москва готова оказать помощь Тегерану.

«Все зависит от того, что необходимо Ирану. Мы предложили наши посреднические усилия. Это конкретно. Мы заявили о своей позиции», — рассказал он.

На вопрос, готова ли Россия вооружать Иран, включая в пакеты военной помощи зенитные ракетные комплексы С300 и С400, представитель Кремля ответил, что «все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и иранские друзья».

Письмо с просьбой о поддержке

По информации агентства Reuters, Аракчи планировал вручить Путину письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой оказать помощь республике.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен был передать письмо Хаменеи Путину с просьбой о поддержке», — отметил неназванный источник издания.

По данным агентства, Иран «пока не впечатлен» поддержкой России и хочет, чтобы Москва «сделала больше» . Источники Reuters не уточнили, какую помощь хотел получить Тегеран.

Песков при этом заявил, что министр на встречу с российским лидером «пришел без письма» .

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20 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия не стремится к посредничеству в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, но предлагает свои идеи.

«Мы свою позицию излагаем как одной, так и другой стороне. Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае, хочу даже обратить на это внимание, не стремимся к посредничеству: мы просто предлагаем идеи», — подчеркнул он.