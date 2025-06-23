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Путин сообщил об «очень опасной черте», к которой подошел мир

Путин: в конфликт на Ближнем Востоке втягиваются внерегиональные силы
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Сергей Карпухин/РИА Новости

В конфликт на Ближнем Востоке начали вмешиваться внерегиональные силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Мы видим, как резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. В конфликт втягиваются и внерегиональные державы», — сказал глава государства во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов России.

Президент добавил, что все это подводит мир к «очень опасной черте».

В этот же день Владимир Путин во время встречи с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что судьбу руководства той или иной страны, в том числе и Ирана, должен решать только народ, а не третьи страны. Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о смене иранской власти для того, чтобы страна стала «снова великой».

Ранее в МИД России решительно осудили удары США по Ирану.

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