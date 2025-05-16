Сальдо оценил переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал состоявшиеся прямые переговоры между российской и украинской стороной в Стамбуле знаковым событием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первые прямые контакты за три года — это уже само по себе знаковое событие. Россия — страна, которая умеет слышать. Но и требовать она тоже умеет. Херсонская область, как и Донбасс, Луганщина, Запорожье, Крым — это Россия», — заявил губернатор.

Сальдо подчеркнул, что этот факт не обсуждается ни на каком форуме и ни в каком формате. Губернатор Херсонской области указал, что если кто-то думает, будто Москва нуждается в мирных переговорах больше, чем Киев, он глубоко заблуждается.

Сальдо отметил, что диалог возможен только тогда, когда он основан на уважении к реалиям, а не на попытках торговаться.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года. По данным агентства Reuters, ключевым вопросом, который намерен поднять Киев, является немедленное прекращение огня. Согласно сведениям, предоставленным тем же агентством, в повестке дня также значится обсуждение возможных контактов между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что между Россией и Украиной пройдет крупнейший с начала СВО обмен пленными.