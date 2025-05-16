Между Россией и Украиной пройдет крупнейший с начала СВО обмен пленными

В ходе переговорного процесса между Россией и Украиной в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене пленными. Об этом сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров, его слова приводит «Страна.ua».
«На переговорах в Стамбуле достигнута договоренности об обмене пленными 1000 на 1000», — сказал глава украинского военного ведомства.
Издание подчеркивает, что это станет крупнейшим обменом пленными с начала спецоперации.
Также Умеров отметил, что украинская делегация прибыла в Стамбул с целью найти реальные шаги к достижению устойчивого и справедливого мира. Но добиться этого возможно лишь в случае, если «Россия продемонстрирует готовность к конкретным действиям», заявил он.
16 мая делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле. В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Глава делегации Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее генсек НАТО повторил фразу про мяч, комментируя начало переговоров в Стамбуле.