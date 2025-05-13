В Венгрии высказались о переговорах по Украине

Аналитик Киселли: прямые переговоры РФ и Украины лучше, чем с посредниками

Прямые переговоры России и Украины перспективнее, чем через посредников. Об этом заявил политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли, передает РИА Новости.

«Тот факт, что прямые переговоры Украины и России возобновляются спустя три года, сам по себе является хорошей новостью, поскольку этот конфликт должны будут завершить эти две страны», — сказал он.

В то же время эксперт выразил опасения, что Запад и Киев будут препятствовать идее и процессу демилитаризации и денацификации Украины.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.