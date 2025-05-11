Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина

Трамп: 15 мая может стать великим днем для РФ и Украины после предложения Путина

Президент США Дональд Трамп, комментируя предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, заявил, что этот день может стать великим для Москвы и Киева. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.

«Возможно, это великий день для России и Украины! <...> Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — высказался глава Белого дома.

Трамп добавил, что продолжит работать с обеими сторонами.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Украины заявили о готовности ввести режим прекращения огня с 12 мая.