Азербайджан отозвал своего генконсула в Санкт-Петербурге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Султана Гасымова с должности генконсула республики в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

О причинах кадрового решения не сообщается.

Султан Гасымов занимал должность генерального консула Азербайджана в Петербурге с 3 мая 2016 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

С 2009 по 2016 год он занимал должность генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге.

1 октября Алиев назначил Рахмана Мустафаева новым послом Азербайджана в России. Предыдущим послом Азербайджана в России был Полад Бюльбюль оглы. В августе он рассказал о завершении своей многолетней дипломатической миссии в Москве. Дипломат подчеркнул, что проработал в Москве 18,5 года, что очень много для службы на его посту.

Ранее Алиев заявил о заметной динамике в отношениях Азербайджана и России.