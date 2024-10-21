Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Азербайджан отозвал своего генконсула в Санкт-Петербурге

Алиев отозвал Гасымова с должности генконсула Азербайджана в Санкт-Петербурге

close
Depositphotos

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Султана Гасымова с должности генконсула республики в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

О причинах кадрового решения не сообщается.

Султан Гасымов занимал должность генерального консула Азербайджана в Петербурге с 3 мая 2016 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

С 2009 по 2016 год он занимал должность генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге.

1 октября Алиев назначил Рахмана Мустафаева новым послом Азербайджана в России. Предыдущим послом Азербайджана в России был Полад Бюльбюль оглы. В августе он рассказал о завершении своей многолетней дипломатической миссии в Москве. Дипломат подчеркнул, что проработал в Москве 18,5 года, что очень много для службы на его посту.

Ранее Алиев заявил о заметной динамике в отношениях Азербайджана и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами