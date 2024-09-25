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В России введут штраф за выгул собак без намордника

В России начнут штрафовать владельцев собак за отсутствие намордника и поводка

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Shutterstock

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает наказание для нерадивых владельцев домашних животных. Он предусматривает штраф от 500 до 1,5 тыс. руб. за выгул питомца в неположенном месте.

К неположенным для выгула животных местам относятся детские площадки, территории школы или спортивного комплекса. При повторном нарушении штраф удваивается. Кроме того, наказание предусматривается для хозяев животных, выгуливающих потенциально опасных собак без намордника и поводка.

24 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

С 1 сентября, согласно постановлению правительства, началась обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов. С 1 октября стартует нанесение маркировки для производителей и импортеров ветпрепаратов, а также на сухие корма и лакомства. Обязательная маркировка влажных кормов для домашних животных начнется лишь с 1 марта 2025 года.

Ранее дагестанский зоопарк уличили в жестком обращении со львами.

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