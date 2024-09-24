Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В действиях Шольца увидели желание поражения Украины

Журналист Репке: Шольц желает поражения Украины, выступая против ударов по РФ

close
Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц желает поражения Украины, выступая против ударов дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке на странице в соцсети Х.

«Олаф Шольц хочет, чтобы Украина проиграла в этом конфликте. Все просто», — написал Репке.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Берлин не снимет ограничения на дальность действия немецкого оружия, которое используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты не уверены, что разрешение Вооруженным силам Украины бить вглубь территории России с помощью западного оружия каким-либо образом изменит ситуацию на фронте. Издание подчеркивает, что сомнения американцев в успехе ударов вглубь территории РФ вызывает тот факт, что российская сторона вывела 90% своих самолетов за пределы досягаемости радиуса действия западных ракет.

Ранее Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами