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В МИД РФ назвали атаку ВСУ на Курскую область терактом

Захарова об атаке ВСУ на Курскую область: очередной теракт против мирных

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Атака ВСУ на Курскую область является очередными террористическим актом со стороны властей Украины. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он, очевидно, направлен против мирового населения, против гражданского населения», — подчеркнула она.

В Курской области с утра 6 августа не стихали бои на границе. По сообщению Минобороны, ее атаковали несколько сотен украинских солдат и 11 танков. ВСУ ведут обстрелы территории региона, применяя артиллерию и беспилотники. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ситуация в приграничье остается напряженной, но «контролируемой». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что этой атакой украинское командование растратит последние резервы в надежде отвлечь ВС РФ от успешного наступления в ДНР.

Ранее ВСУ ударами артиллерии сожгли храм в монастыре в Курской области.

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