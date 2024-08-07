В МИД РФ назвали атаку ВСУ на Курскую область терактом

Атака ВСУ на Курскую область является очередными террористическим актом со стороны властей Украины. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он, очевидно, направлен против мирового населения, против гражданского населения», — подчеркнула она.

В Курской области с утра 6 августа не стихали бои на границе. По сообщению Минобороны, ее атаковали несколько сотен украинских солдат и 11 танков. ВСУ ведут обстрелы территории региона, применяя артиллерию и беспилотники. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ситуация в приграничье остается напряженной, но «контролируемой». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что этой атакой украинское командование растратит последние резервы в надежде отвлечь ВС РФ от успешного наступления в ДНР.

Ранее ВСУ ударами артиллерии сожгли храм в монастыре в Курской области.