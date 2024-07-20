Президент Никарагуа прокомментировал введенные против РФ санкции

Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал санкции Запада, введенные против РФ, преступными. Его слова передает ТАСС.

По словам Ортеги, действие санкций ощущает весь мир, ограничения ослабляют в том числе и их инициаторов.

«Они (инициаторы санкций. — «Газета.Ru») не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир», — пояснил Ортега.

До этого РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник сообщало, что ЕС планирует на заседании 22 июля планируют обсудить новый санкционный режим в отношении России.

Лидеры Евросоюза по итогам саммита в июне в Брюсселе выступили за создание нового режима санкционных ограничений против России за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом». РФ якобы активизировала свою кампанию новыми операциями на европейской земле.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.