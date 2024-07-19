Евросоюз планирует принять новый режим санкций против России

Главы МИД стран Европейского союза на заседании 22 июля планируют обсудить новый санкционный режим в отношении России, который в ЕС намереваются ввести в сентябре. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

«Министры обсудят киберугрозы России и санкционный режим, который, возможно, утвердят в сентябре», — сказал он.

Лидеры Евросоюза по итогам саммита в июне в Брюсселе выступили за создание нового режима санкционных ограничений против России за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом». По словам Евросовета, РФ якобы активизировала свою кампанию новыми операциями на европейской земле. В ЕС пообещали, что ответят на такие действия.

17 июля комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал очередное продление на полгода экономических санкций сообщества против России, введенных в 2014 году. Последний раз ограничительные меры против России продлевались в конце января на шесть месяцев - до 31 июля 2024 года.

Ранее Трамп допустил ослабление ограничений против России.