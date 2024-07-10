Стало известно о вызове на допрос еще одного участника движения «Русофилы»

После задержания главы движения «Русофилы» в Пловдиве (Болгария) Златомира Девленского, на допрос в ДАНС (болгарская контрразведка) вызвали заместителя председателя данной общественной организации Асена Асенова. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил почетный председатель движения Николай Малинов.

По его словам, допрашивали Асенова за то, что в марте 2024 года он посещал Крым и там якобы выражался «языком ненависти». Однако, как считает Малинов, реальная причина вызова заключается в том, что в Болгарии идет давление на движение «Русофилы».

Общественник также рассказал, что Асенову пришлось объяснять спецслужбам, что в Крыму он посещал общину болгар. Мероприятие носило исключительно праздничный характер.

«Конечно, никакого языка ненависти там нет и не было. У него (Асенова. — «Газета.Ru») даже интервью нет для местных или российских медиа, — сказал Малинов.

Златомира Девленского задержали рано утром в понедельник в его собственном доме по подозрению в утечке секретной информации. Позднее его выпустили под залог в размере пять тысяч левов (примерно 2,5 тысячи евро). Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила попытку Болгарии стереть роль России в истории страны. Дипломат отметила, что организованное давление на русофилов со стороны болгарских властей, прокуратуры и государственного агентства по национальной безопасности началось еще в 2019 году.

Ранее полиция Болгарии сообщила о задержании троих россиян.