Путин и Моди выступили за мирное урегулирование украинского кризиса

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщается в совместном заявлении политиков по итогам переговоров в Москве, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Стороны подчеркнули настоятельную необходимость мирного разрешения конфликта вокруг Украины посредством диалога и дипломатии, включая вовлечение обеих сторон», — говорится в тексте.

Кроме того, российский лидер и глава индийского правительства «с удовлетворением» отметили наличие предложений по посредничеству между РФ и Украиной ради урегулирования кризиса в соответствии с нормами международного права и Устава ООН.

9 июля в Кремле состоялись переговоры Путина и Моди в узком составе. Во время беседы премьер-министр Индии сообщил о готовности всячески содействовать установлению мира на Украине. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал конструктивными переговоры Моди и Путина по украинскому кризису.

Глава индийского правительства прибыл в Москву днем 8 июля. В тот же день он встретился с президентом РФ в его резиденции в Ново-Огарево, где политики беседовали в неформальной обстановке.

Ранее Песков оценил способность стран — членов НАТО услышать мирные инициативы Моди по Украине.