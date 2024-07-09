Моди в ходе визита в РФ поднял вопрос об участии граждан Индии в СВО

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в столицу РФ поднял вопрос о досрочном увольнении граждан его страны из российских войск. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого заместителя индийского министерства иностранных дел Виная Кватру.

Дипломат уточнил, что речь идет о жителях Индии, которые «были введены в заблуждение» при принятии на службу в Вооруженные силы РФ. Всего глава правительства попросил у Москвы досрочно уволить от 35 до 50 человек.

«Российская сторона пообещала сделать это», — говорится в материале.

8 июля Моди прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день индийский премьер-министр встретился с российским президентом Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, а на следующий день политики провели переговоры в Кремле. В том числе они обсудили ситуацию на Украине, при этом в ходе беседы глава правительства Индии заявил о готовности содействовать установлению мира.

За несколько дней до приезда Моди в Москву новостное агентство Reuters со ссылкой на Кватру сообщило, что во время визита премьер-министр намерен поднять вопрос об участии индийских граждан в специальной военной операции (СВО). Журналисты рассказали, что глава правительства считает их отправку на поле боя ошибкой.

Ранее в Кремле прокомментировали переговоры Моди и Путина по украинскому кризису.