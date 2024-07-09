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Путин заявил, что трудно переоценить вклад Моди в российско-индийские отношения

Путин: РФ и Индия вместе отстаивают принципы соблюдения международного права

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Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool/Reuters

Россия и Индия отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения международного права, обеспечивают безопасность региона и мира, сотрудничают в рамках БРИКС и ШОС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что трудно переоценить вклад Моди в формирование устойчивой основы российско-индийского сотрудничества на международной арене.

Церемония награждения премьера Индии высшей наградой России прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца с участием российской и индийской делегаций.

Указ о награждении Моди был подписан президентом России еще пять лет назад, в апреле 2019 года. Премьер-министр Индии был удостоен ордена «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

Ранее визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона.

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