Песков отреагировал на слова Зеленского о визите Моди в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с критикой украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди из-за его визита в Москву. Его слова передает РИА Новости.

По словам Зеленского, встреча премьера Индии и президента России стала для него огромным разочарованием. Он также назвал подобное развитие событий «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

«Это не так», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать данное заявление.

До этого журнал Der Spiegel писал, что встреча Путина и Моди в Москве стала воссоединением «могущественных старых друзей» и внешнеполитическим успехом России. Как отмечается в материале, несмотря на конфликт на Украине, Москва не находится в изоляции. Пока представители стран НАТО встречаются в Вашингтоне, «Путин формирует мир согласно собственным идеям».

Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Визит, который продлится 8–9 июля, стал первой зарубежной поездкой индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле заявили, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее завершились переговоры Путина и Моди в узком формате.