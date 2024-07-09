Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона

Bloomberg: США становится сложнее изолировать Россию после визита Моди в Москву

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Отношения России и Индии на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву – даже более горькая пилюля для Вашингтона, чем связи РФ и Китая. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Автор статьи также отметил, что Вашингтону становится все сложнее изолировать Россию. Дипломаты США проделали большую работу по превращению Индии в свою опору в вопросе противодействия Китаю, а визит Моди в Москву оказался крайне раздражающим для Вашингтона и его союзников, говорится в материале.

Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Это первая зарубежная поездка индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле не раскрывали конкретных тем, которые обсудят лидеры двух государств.

Заявлялось лишь о том, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Путин на переговорах с Моди заявил, что отношения между странами носят характер особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее Западе раскрыли цель визита Моди в Россию.

Все новости на тему:
Визит Моди в Москву
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами