Визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона

Отношения России и Индии на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву – даже более горькая пилюля для Вашингтона, чем связи РФ и Китая. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Автор статьи также отметил, что Вашингтону становится все сложнее изолировать Россию. Дипломаты США проделали большую работу по превращению Индии в свою опору в вопросе противодействия Китаю, а визит Моди в Москву оказался крайне раздражающим для Вашингтона и его союзников, говорится в материале.

Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Это первая зарубежная поездка индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле не раскрывали конкретных тем, которые обсудят лидеры двух государств.

Заявлялось лишь о том, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Путин на переговорах с Моди заявил, что отношения между странами носят характер особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее Западе раскрыли цель визита Моди в Россию.