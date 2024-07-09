Кремль не стал комментировать данные об увольнении индийцев из ВС РФ после просьбы Моди

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона не комментирует публикации индийских СМИ о принятии решения по досрочному увольнению граждан Индии из российской армии, призванных по ошибке, после просьбы индийского премьер-министра Нарендра Моди, посетившего Москву.

«Мы эту тему никак не комментируем», — сказал он.

9 июля индийский телеканал NDTV заявил, что Россия согласилась уволить служащих в российской армии индийцев и содействовать их возвращению на родину. Такое решение, по его информации, было принято после того, как премьер-министр страны Нарендра Моди поднял этот вопрос в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву.

До этого министр иностранных дел Индии Виная Кватру сообщал, что в настоящее время в боевых действиях на стороне российских войск могут принимать участие от 30 до 40 индийцев.

Ранее в Госдуме высказались о компенсациях иностранным участникам военной операции.