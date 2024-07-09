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Десятки индийцев собрались в центре Москвы, чтобы поприветствовать Моди

Индийская община собралась у отеля The Carlton Moscow для приветствия Моди

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Alexander Nemenov/Pool/AP

Большое количество представителей индийской общины собралось у отеля The Carlton Moscow на Тверской улице, чтобы поприветствовать прибывшего в российскую столицу премьер-министра Индии Нарендру Моди. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, с самого утра к отелю начали подходить журналисты, а также члены диаспоры в национальных костюмах. Однако, несмотря на немалое количество людей, обстановка там оставалась спокойной.

Утром 9 июля Путин и Моди посетили павильон «Атом» на ВДНХ. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, после ВДНХ политики отправятся в Кремль.

В Кремле ожидается беседа в так называемом узком составе. Затем планируется протокольное мероприятие, о подробностях которого пообещали рассказать позже. После этого следуют переговоры в формате завтрака, а на вечер запланирована закрытая рабочая встреча, отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что граждан Индии уволят из российской армии после просьбы премьера Моди.

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