Путин и Моди приехали на ВДНХ

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеров двух стран встретили первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Росатома Алексей Лихачев.

Путин и Моди осмотрят на ВДНХ инновационный павильон «Атом». Павильон был построен при участии государственной корпорации «Росатом» и открылся 4 ноября 2023 года.

Экспозиция павильона «Атом» посвящена истории российско-советской ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что после визита на ВДНХ Путин и Моди отправятся в Кремль.

В Кремле ожидается беседа в так называемом узком составе. Затем планируется протокольное мероприятие, о подробностях которого пообещали рассказать позже. После этого следуют переговоры в формате завтрака, а на вечер запланирована закрытая рабочая встреча, отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что граждан Индии уволят из российской армии после просьбы премьера Моди.