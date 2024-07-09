Песков рассказал о планах Путина и Моди на второй день их встречи в Москве

Президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди начнут второй день встречи в Москве с посещения ВДНХ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сегодня (9 июля — «Газета.Ru») продолжается официальный визит Моди в РФ. Начнут они рабочий день с посещения ВДНХ, посетят павильон атомной энергетики. Потом отправятся в Кремль», — поделился Песков.

В Кремле ожидается беседа в так называемом узком составе. Затем планируется протокольное мероприятие, о подробностях которого пообещали рассказать позже. После этого следуют переговоры в формате завтрака, а на вечер запланирована закрытая рабочая встреча, отметил пресс-секретарь.

По его словам, 8 июля Путин провел с Моди в неформальной обстановке около трех часов.

Премьер Индии прибыл в Москву с рабочим визитом 8 июля. Владимир Путин провел с ним неформальные переговоры в Ново-Огарево в Подмосковье. Они обсудили отношения двух стран. В частности, Моди заявил, что российско-индийские переговоры помогут дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией.

Ранее Моди назвал Путина своим другом.