Моди назвал Россию верным другом Индии

В российско-индийских отношениях температура всегда со знаком плюс, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с индийской общиной в Москве. Его слова передает ТАСС.

Моди отметил, что Россия является верным другом Индии и ее «спутницей в счастье и горе».

«В России иногда температура бывает ниже нуля, но в отношениях Индии и России температура всегда со знаком плюс», — сказал индийский премьер.

До этого The Economic Times сообщала, что индийская делегация во главе с премьер-министром в ходе продолжающегося визита в Москву обсудит долгосрочное соглашение о поставках нефти из России.

Премьер Индии прилетел в Москву с рабочим визитом 8 июля. Он обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня. В частности, Моди заявил, что российско-индийские переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между странами.

Ранее аналитик рассказал, о чем свидетельствует визит премьера Индии в Россию.