Премьер Индии Моди обсудит долгосрочное соглашение по нефти с Россией

Индийская делегация во главе с Моди в ходе продолжающегося визита в Москву обсудит долгосрочное соглашение о поставках нефти из России в южноазиатскую республику. Об этом сообщила газета Economic Times.

По данным издания, стороны обсудят необходимость заключения соглашения, которое обеспечит регулярные и стабильные поставки нефти из России в Индию по ценам со скидкой.

Премьер Индии прибыл в Москву с рабочим визитом 8 июля.

Президент России Владимир Путин провел с Моди неформальные переговоры в Ново-Огарево в Подмосковье. Они обсудили отношения двух стран. В частности, Моди заявил, что российско-индийские переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией.

Позже Путин прокатил Моди на электрокаре по территории резиденции Ново-Огарево.

Ранее Моди назвал Путина своим другом.