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Моди заявил о позитивных последствиях переговоров с Путиным

Моди: переговоры в Москве помогут укреплению дружбы между Индией и РФ

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Adnan Abidi/Reuters

Российско-индийские переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в резиденцию главы российского государства Владимира Путина в Подмосковье, его слова приводит ТАСС.

«С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией», — сказал Моди.

Он также поблагодарил Владимира Путина за сегодняшний прием в Ново-Огареве.

8 июля премьер Индии Нарендра Моди поситил с визитом Москву, где он планирует обсудить с российским лидером ряд вопросов двухсторонней повестки дня, в том числе устранение дисбаланса в торговле двух государств.

До этого глава индийского МИД Винай Кватра заявил, что Индия надеется «исправить» дисбаланс двухсторонней торговли, увеличив экспорт в сельском хозяйстве, технологиях, фармацевтики и услугах.

Ранее Моди назвал Путина своим другом.

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Визит Моди в Москву
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