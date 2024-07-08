Моди заявил о позитивных последствиях переговоров с Путиным

Российско-индийские переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в резиденцию главы российского государства Владимира Путина в Подмосковье, его слова приводит ТАСС.

«С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией», — сказал Моди.

Он также поблагодарил Владимира Путина за сегодняшний прием в Ново-Огареве.

8 июля премьер Индии Нарендра Моди поситил с визитом Москву, где он планирует обсудить с российским лидером ряд вопросов двухсторонней повестки дня, в том числе устранение дисбаланса в торговле двух государств.

До этого глава индийского МИД Винай Кватра заявил, что Индия надеется «исправить» дисбаланс двухсторонней торговли, увеличив экспорт в сельском хозяйстве, технологиях, фармацевтики и услугах.

Ранее Моди назвал Путина своим другом.