В Кремле не видят смысла готовить «сюрпризы» для Моди

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди важно создать атмосферу для содержательного общения. Его ответ опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Здесь нет задачи готовить сюрпризы, здесь главное — создать атмосферу для содержательного общения», — сказал Песков.

Песков добавил, что в понедельник Путин и Моди пообщаются в неформальной обстановке, а во вторник состоятся официальные российско-индийские переговоры.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что визит индийского премьера в РФ продлится с 8 по 9 июля.

Как писало агентство Reuters, Моди посетит Россию, чтобы обсудить с Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня, в том числе устранение дисбаланса в торговле двух государств. Глава индийского МИД Винай Кватра заявил, что Индия надеется «исправить» это, увеличив экспорт в различных секторах, включая сельское хозяйство, технологии, фармацевтику и услуги.

Ранее Моди в преддверии визита в Москву назвал Путина своим другом.