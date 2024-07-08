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В Госдуме раскрыли, о чем говорит визит Моди в Россию

Депутат Чепа: визит Моди показывает, как высоко Индия ценит отношения с Россией

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Alexander Nemenov/Pool/AP

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Индия высоко ценит дружеские отношения с Россией и стремится к их последовательному и надежному развитию. Так в беседе с «Парламентской газетой» он прокомментировал визит премьера страны Нарендры Моди в Москву.

«Визит Моди показывает глубокое уважение и понимание того, как индийская сторона высоко ценит двусторонние отношения между Индией и Россией, а также перспективы развития БРИКС», — заявил Чепа.

Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Нью-Дели должны развиваться спокойно и последовательно.

До этого сообщалось, что Моди прибудет в Россию с двухдневным визитом. Планируется, что Моди будет в Москве 8 и 9 июля. В Кремле заявили, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Новостное агентства Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Индии Виная Кватру уточнило, что одной из тем переговоров Моди и Путина станет устранение дисбаланса в торговле двух государств. Кроме того, председатель кабинета министров намерен поднять в Москве вопрос об участии граждан его страны в специальной военной операции (СВО).

Ранее Моди в преддверии визита в Москву назвал Путина своим другом.

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