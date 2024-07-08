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Моди в преддверии визита в Москву назвал Путина своим другом

Моди заявил, что с нетерпением ждет встречи с «другом Владимиром Путиным»

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Премьер Индии Нарендра Моди в преддверии визита в Москву заявил, что ждет встречи с российским президентом Владимиром Путиным, назвав его своим другом. Об этом говорится в заявлении Моди, которое приводит Times of India.

«Я с нетерпением жду возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным», — заявил премьер-министр.

До этого сообщалось, что Моди прибудет в Россию с двухдневным визитом. Планируется, что Моди будет в Москве 8 и 9 июля.

В Кремле заявили, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее стало известно, что Моди и Путин обсудят быстрый перевод денег между Индией и РФ.

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