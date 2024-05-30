Лавров назвал США соучастниками преступлений Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах Украины по российским городам, заявил, что Вашингтон стал соучастником преступлений Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров отметил, что в стратегии национальной безопасности США Россия названа непосредственной угрозой. Вашингтон и Североатлантический альянс открыто говорят о том, что их целью является нанести стратегическое поражение России. Поэтому, подчеркнул министр, судьба гражданского населения городов России не интересует американское правительство, ставшее соучастником преступлений украинских властей.

До этого газета Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты обеспокоены попытками Украины атаковать российские системы раннего предупреждения о ядерном нападении.

30 мая сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России.

Ранее британский эксперт заявил, что Путин сделал жесткое предупреждение НАТО.