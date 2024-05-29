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Пашинян не исключил встречи с возможным новым премьером Армении

Пашинян: Галстанян сможет со мной встретиться в рамках гражданских процедур

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лидер оппозиции архиепископ и лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян сможет с ним встретиться в рамках «тех процедур, которые проходят остальные граждане». Слова Пашиняна передает ТАСС.

26 мая Баграт Галстанян, который собирается баллотироваться на пост премьер-министра Армении, заявил, что после митинга планирует направиться к правительственным дачам, где ожидает встречи с Николом Пашиняном.

Лидер оппозиционного движения призвал премьер-министра страны покинуть свой пост и уйти в отставку.

Позже оппозиция разблокировала дачу Пашиняна.

Днем 28 мая силовики впервые в истории Армении пытались не пустить католикоса всех армян Гарегина II к мемориалу Сардарапат.

Утром 29 мая участники акций протеста с требованием отставки Никола Пашиняна направлялись к зданию министерства внутренних дел республики.

Ранее политолог раскрыл, приведут ли протесты к смене власти в Армении.

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