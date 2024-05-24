Нарышкин назвал имитацией переговоров конференцию по Украине в Швейцарии

Страны Запада не готовы к поиску компромисса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, принимающий участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Бишкеке, сообщает «Российская газета».

«Они [страны НАТО] пытаются созвать совещание в Швейцарии, которое не имеет ничего общего с поиском пути к миру. <...> Это попытка имитировать такие действия и представить, что на стороне Украины находится большинство стран мира», – заявил глава СВР.

По словам Нарышкина, западные элиты находятся в замешательстве из-за того что стратегическая инициатива в ходе боевых действий перешла к Вооруженным силам РФ.

К реальному результату встреча в Швейцарии не приведет, подчеркнул глава СВР, отметив, что со стороны России и ее президента всегда звучит готовность к открытому и равноправному диалогу, который бы учитывал фундаментальные принципы безопасности в Европе.

24 мая Бразилия и Китай выступили с предложением провести конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта, которая стала бы альтернативой саммиту в Швейцарии.

Ранее европейские ученые призвали к переговорам по Украине.