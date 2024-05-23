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Политолог предрек дальнейшие взаимные санкции США и Китая

Политолог Котков: США и Китай будут и дальше вводить санкции друг против друга

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Reuters

США и Китай продолжат вводить санкции друг против друга. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков, комментируя новость о том, что Пекин наложил ограничения на 12 американских компаний. При этом, как полагает эксперт, КНР будет вводить рестрикции достаточно ограниченно.

«Китай будет всячески избегать любой возможности пойти на резкое обострение с США, будет избегать возможности вооруженного конфликта, включая и Тайвань. К вооруженному конфликту Китай не готов, его экономика сильно вписана в мировую экономику, и она завязана на экономике США и ЕС, то есть этот конфликт китайским деловым кругам совершенно невыгоден», — считает Котков.

Он добавил, что на сегодняшний день доллар по-прежнему остается резервной валютой. Юань в этом плане пока уступает американской денежной единице.

22 мая министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин принял ответные меры против 12 компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) и 10 высокопоставленных лиц США из-за американских санкций против китайских предприятий, связанных с Россией.

В распространенном заявлении отмечается, что ответные действия Китая вызваны «злоупотреблением односторонними санкциями, травлей и экономическим принуждением, которые серьезно нарушают законные права и интересы китайских компаний, институтов и индивидуальных лиц».

Ранее в Британии заявили, что Китай готовит «летальную помощь» России на Украине.

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