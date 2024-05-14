Песков рассказал, когда состоится первая встреча Путина с новым правительством

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с новым составом правительства страны после того, как кандидатуры на посты глав ведомств будут окончательно утверждены и назначены. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия корреспонденты поинтересовались у него, когда состоится первое совещание главы государства с новым кабинетом министров. Сотрудники СМИ хотели узнать, планируется ли проведение такого мероприятия сегодня — 14 мая.

«По мере того, как будут проведены окончания утверждений, назначения в кабинет министров, будем готовить первую встречу президента с кабинетом министров, с правительством», — отметил представитель российского лидера.

Он добавил, что для проведения встречи Путина с новым правительством оно «должно появиться».

В то же время пресс-секретарь Кремля рассказал о планах президента на 14 мая. Ожидается, что во второй половине дня глава государства проведет несколько рабочих встреч. До этого никаких мероприятий подобного формата не запланировано, уточнил Песков.

13 мая Государственная дума РФ утвердила кандидатуры всех вице-премьеров в новом правительстве страны. Должность первого заместителя главы кабинета министров занял Денис Мантуров, который в прошлом составе правительства был министром промышленности и торговли.

Ранее Путин подписал указ о назначениях на руководящие посты в администрации президента РФ.