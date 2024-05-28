Стало известно, какие тренировки и диета укрепляют здоровье пожилых

Ученые из Университета Атлантико-Медио в Испании выяснили, что занятия йогой и средиземноморская диета улучшают показатели равновесия, гибкости и мышечной силы пожилых. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В 12-недельном исследовании приняли участие 118 человек в возрасте 65 лет. После сбора информации о здоровье добровольцев ученые случайным образом распределили их на экспериментальную и контрольную группу. Члены контрольной группы не меняли свой образ жизни, а участники из экспериментальной начали заниматься йогой и придерживаться средиземноморской диеты. Она предполагает употребление большого количества фруктов, овощей, рыбы, орехов, сыра и оливкового масла.

По окончании экспериментального периода ученые отследили, как изменились показатели физической подвижности всех участников. Было установлено, что комбинированное воздействие йоги и средиземноморской диеты привело к улучшению стабильности походки и чувства равновесия. Также испытуемые из экспериментальной группы стали гибче и сильнее. Ученые объяснили, что развитое чувство баланса, гибкость и физическая сила сокращают вероятность падений, чрезвычайно опасных для хрупких костей пожилых.

Ранее был назван новый фактор риска развития диабета у пожилых.