Вандалы нарисовали знак Z на 83 надгробиях на берлинском кладбище

Неизвестные нарисовали знак Z на 83 надгробиях на берлинском кладбище, сообщает Bild.

Накануне утром сотрудники по уходу за могилами и зелеными насаждениями обнаружили граффити на 83 могилах на кладбище Вальдфридхоф в районе Берлин-Целендорф. Вандалы использовали белую краску, чтобы нарисовать на надгробиях большую букву Z, кроме того, этот знак был замечен и на нескольких мусорных баках. Работники немедленно обратились в полицию.

«Связь между буквой Z и российской символикой в войне против Украины в настоящее время не прослеживается», — прокомментировали инцидент в правоохранительных органах.

По имеющимся сведениям, злоумышленники испортили могилы в случайном порядке, в результате акции могилы украинцев и воинские захоронения не пострадали. По факту произошедшего начато расследование.

Ранее пограничники не впустили в Литву вагон со знаком Z.