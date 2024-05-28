Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вандалы нарисовали знак Z на 83 надгробиях на берлинском кладбище

В Берлине неизвестные осквернили 83 надгробия, оставив на них знак Z

close
100%
Sven Meissner

Неизвестные нарисовали знак Z на 83 надгробиях на берлинском кладбище, сообщает Bild.

Накануне утром сотрудники по уходу за могилами и зелеными насаждениями обнаружили граффити на 83 могилах на кладбище Вальдфридхоф в районе Берлин-Целендорф. Вандалы использовали белую краску, чтобы нарисовать на надгробиях большую букву Z, кроме того, этот знак был замечен и на нескольких мусорных баках. Работники немедленно обратились в полицию.

«Связь между буквой Z и российской символикой в войне против Украины в настоящее время не прослеживается», — прокомментировали инцидент в правоохранительных органах.

По имеющимся сведениям, злоумышленники испортили могилы в случайном порядке, в результате акции могилы украинцев и воинские захоронения не пострадали. По факту произошедшего начато расследование.

Ранее пограничники не впустили в Литву вагон со знаком Z.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами