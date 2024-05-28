В Одессе подтвердили повреждение припортовой инфраструктуры

В Одессе в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«Днем 28 мая вооруженные силы России нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы», — уточнили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, обзор территории, которая попала под удар, продолжается. Он направлен на установление полного перечня разрушений и повреждений.

Накануне в Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, во вторник, в 16:22, сразу после объявления тревоги, «очень сильно бахнуло».

До этого стало известно, что в двух украинских городах — Одессе и Харькове — зафиксировали взрывы. Об этом сообщил одесский мэр Геннадий Труханов и локальная газета «Общественное».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.