В Мурманской области получил повреждения вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 получил повреждения после жесткой посадки в Мурманской области. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Вертолет имеет повреждения - к примеру, стоек шасси и хвостовой балки», — сообщил Кореняко.

Подчеркивается, что пассажиры вертолета не пострадали.

«Для вывоза людей в районе вынужденной посадки приземлился вертолет Ми-8Т Вологодского авиационного предприятия», — сообщили в Росавиации.

Эвакуационное судно уже вылетело в Мурманск вместе с четырьмя находившимися на борту, из которых трое — члены экипажа неисправного Ми-8.

До этого стало известно, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Мурманской област из-за отказа двигателей.

Согласно информации надзорного органа, воздушное судно экстренно село в районе реки Пача, не долетев 20 км до пункта назначения — туристической базы. Известно, что оно принадлежит авиакомпании «Мурманавиа», пунктом вылета значилось мурманское село Ловозеро. В целях их эвакуации вылетел аварийно-спасательный отряд.

Ранее вертолет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном совершил жесткую посадку на стадионе в Ванадзоре.