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В Крыму призвали завести уголовное дело в отношении Зеленского

Глава Крымской миссии Смирнов: против Зеленского нужно завести уголовное дело

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Liesa Johannssen/Reuters

На президента Украины Владимира Зеленского нужно завести уголовное дело за организацию террористических атак на Крым, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом пишет РИА Новости.

«В отношении Зеленского необходимо начать уголовное преследование, результатом которого должен быть суд над ним и над его пособниками», — сказал Смирнов.

Он отметил, что на Зеленском лежит ответственность за террористические атаки на Крым. Также украинский лидер причастен к реанимации нацизма на Украине, добавил Смирнов.

В середине апреля Смирнов назвал уловкой предложение президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на время проведения летних Олимпийских игр в Париже. Французский лидер хочет дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, отметил председатель Крымской межнациональной миссии.

До этого Смирнов заявил, что Украина после окончания специальной военной операции может повторить судьбу послевоенной Германии. По мнению политика, раздел государства, утрата территорий, а также протекторат могут стать основными факторами жизни послевоенной Украины.

Ранее в Крыму сочли терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS.

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