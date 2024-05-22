Протеже Киркорова вызвала скорую после пластики

Протеже певца Филиппа Киркорова, певица и актриса Марго Овсянникова рассказала в беседе с kp.ru, что утром почувствовала себя плохо.

Овсянникова проснулась в 4 утра из-за высокой температуры. Она предположила, что заболела, когда выступала и ходила на улицу. Позже артистка заметила, что у нее все отекло в области чулок и компрессионного белья.

«Я не знала, что делать, и вызвала скорую. А сегодня я должна была идти на премию RU TV. Мы с портным придумали и сшили классное платье, но я уже никогда не пойду», — отметила певица.

Овсянникова призналась, что кардинально изменила внешность с помощью пластики. Она не стала раскрывать подробности, однако уточнила, что изменениям подверглись также ее грудь и ягодицы. При этом она не назвала имя врача, к которому легла под нож.

1 мая Овсянникова сообщила, что обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову по совету певца Филиппа Киркорова. При этом специалист заявил, что Овсянниковой не нужны его услуги. Он назвал артистку натуральной, «идеальной и божественной». Однако, по словам хирурга, «раз Король сказал», то они будут «ваять».

7 мая Овсянникова вышла на связь после хирургического вмешательства. Она сообщила, что восстанавливается после операции.

Ранее певица Валерия назвала себя категорической противницей пластики в 30 лет.