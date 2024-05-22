Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Протеже Киркорова вызвала скорую после пластики

Певица Овсянникова призналась, что вызвала скорую из-за ухудшения здоровья после пластики

close
100%
mmmargaaret/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Протеже певца Филиппа Киркорова, певица и актриса Марго Овсянникова рассказала в беседе с kp.ru, что утром почувствовала себя плохо.

Овсянникова проснулась в 4 утра из-за высокой температуры. Она предположила, что заболела, когда выступала и ходила на улицу. Позже артистка заметила, что у нее все отекло в области чулок и компрессионного белья.

«Я не знала, что делать, и вызвала скорую. А сегодня я должна была идти на премию RU TV. Мы с портным придумали и сшили классное платье, но я уже никогда не пойду», — отметила певица.

Овсянникова призналась, что кардинально изменила внешность с помощью пластики. Она не стала раскрывать подробности, однако уточнила, что изменениям подверглись также ее грудь и ягодицы. При этом она не назвала имя врача, к которому легла под нож.

1 мая Овсянникова сообщила, что обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову по совету певца Филиппа Киркорова. При этом специалист заявил, что Овсянниковой не нужны его услуги. Он назвал артистку натуральной, «идеальной и божественной». Однако, по словам хирурга, «раз Король сказал», то они будут «ваять».

7 мая Овсянникова вышла на связь после хирургического вмешательства. Она сообщила, что восстанавливается после операции.

Ранее певица Валерия назвала себя категорической противницей пластики в 30 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами