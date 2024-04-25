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В Грузии предложили ЕС помощь в сохранении традиционных ценностей

Парламент Грузии предложил ЕС помощь в сохранении традиционных ценностей

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«Газета.Ru»

Представители лояльной властям партии «Сила народа» в грузинском парламенте предложили Евросоюзу помощь в «избавлении от агентократии и сохранении традиционных ценностей». Об этом сообщает газета «Взгляд». В заявлении подчеркивается, что «Европе жизненно необходим опыт Грузии».

«Мы хотим Европу, которая уважает свой суверенитет, идентичность, знает цену демократии и справедливости, чести и христианской морали», — говорится в заявлении.

В партии также подчеркнули, что Грузии «не нужна Европа без христианства и христиан, не нужна Европа, в которой возможен выбор пола, а половая жизнь не имеет никаких моральных ограничений».

Накануне между Грузией и Литвой разгорелся дипломатический скандал. Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили ответил на требование депутата от Литвы Петраса Ауштрявичуса ввести санкции против руководителей республиканской полиции за якобы жестокое обращение с демонстрантами, выступающими против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Парламентарий заявил, что «посольство Литвы в Грузии должно разъяснить причины нападок этого политика на грузинскую полицию». Такой призыв Ауштрявичуса является «нападением» на грузинские государственные институты, подчеркнул Папуашвили.

Ранее власти Грузии назвали условие для пересмотра закона об иноагентах.

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