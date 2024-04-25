Стало известно о кратном усилении разведки Запада у границ РФ и Белоруссии

Интенсивность воздушной разведки, которую западные страны ведут около границ Белоруссии и РФ, за последние несколько лет выросла примерно в 10 раз. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко, передает ТАСС.

В четверг, 25 апреля, специалист принял участие в международной встрече по безопасности в Санкт-Петербурге. На полях мероприятия он рассказал, что до 2021 года в воздушном пространстве Польши и государств Балтии каждую неделю летали от двух до четырех самолетов-разведчиков.

«Они вели разведку нашей территории, территории Российской Федерации на глубину 600–700 км, а некоторые до 1 200 км», — подчеркнул Муравейко.

По его словам, сейчас у границ РФ и Белоруссии еженедельно появляются от 20 до 30 самолетов-разведчиков. Их количество зависит от многих факторов, включая погодные условия.

В то же время чиновник обратил внимание, что теперь страны Запада привлекают к соответствующей работе свои стратегические самолеты-разведчики. Эти воздушные суда прибывают в Польшу и государства Балтии с континентальной части США, уточнил он.

Ранее в министерстве обороны Белоруссии пообещали «не церемониться» с самолетами, нарушившими воздушное пространство страны.