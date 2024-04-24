Армянская полиция проводит жесткие задержания в центре Еревана

Армянская полиция задерживает участников акции протеста, требовавших отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает »Sputnik. Армения».

Со ссылкой на местные медиа издание сообщает, что полиция проводит задержание сторонников «Национально-демократического полюса» — указывается, что полицейские целенаправленно отлавливают тех, кто пытался помешать супруге армянского премьера возложить цветы к мемориалу жертвам геноцида армян.

До этого жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян неодобрительно встретили у мемориала жертвам геноцида армян «Цицернакаберд» в Ереване.

24 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи призвал граждан к преодолению душевного потрясения от этой трагедии. По его словам, даже в настоящее время, более ста лет спустя, армяне смотрят на мир, окружающее пространство и самих себя «под преобладающим влиянием душевного потрясения от геноцида». Пашинян также отметил, что Армения часто строит свои отношения с другими государствами и международным сообществом в состоянии душевного потрясения.

Ранее Эрдоган призвал Армению отложить на второй план «беспочвенные воспоминания».