Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армянская полиция проводит жесткие задержания в центре Еревана

Полиция задерживает участников акции протеста, требовавших отставку Пашиняна

Армянская полиция задерживает участников акции протеста, требовавших отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает »Sputnik. Армения».

Со ссылкой на местные медиа издание сообщает, что полиция проводит задержание сторонников «Национально-демократического полюса» — указывается, что полицейские целенаправленно отлавливают тех, кто пытался помешать супруге армянского премьера возложить цветы к мемориалу жертвам геноцида армян.

До этого жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян неодобрительно встретили у мемориала жертвам геноцида армян «Цицернакаберд» в Ереване.

24 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи призвал граждан к преодолению душевного потрясения от этой трагедии. По его словам, даже в настоящее время, более ста лет спустя, армяне смотрят на мир, окружающее пространство и самих себя «под преобладающим влиянием душевного потрясения от геноцида». Пашинян также отметил, что Армения часто строит свои отношения с другими государствами и международным сообществом в состоянии душевного потрясения.

Ранее Эрдоган призвал Армению отложить на второй план «беспочвенные воспоминания».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами